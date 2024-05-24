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У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС

Андрій Синявський, Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
Фото - Getty Images

Міністерство внутрішніх справ Німеччини прагне створення загальноєвропейської системи розподілу нових біженців з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Welt речника очільниці відомства, яке очолює Ненсі Фезер

Деталі: За словами речника глави МВС, Берлін "рішуче виступає за солідарність" у розподілі тих, хто шукає захисту, та вважає, що необхідно обговорити та знайти рішення, зокрема, щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС.

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"Тому слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС", – зазначив він.

У випадку вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни, і наразі на рівні ЄС ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців.

Термін дії тимчасового захисту за так званою директивою про масовий приплив мігрантів спливає 4 березня 2025 року. Наразі ще не вирішено, як саме має виглядати подальше регулювання.

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Досі українці можуть вільно обирати країну призначення в ЄС. Вони також мають право на подорожі. Німеччина прийняла понад мільйон людей з України.

Раніше президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер заявив, що з огляду на стабільно високий рівень міграції райони Німеччини попередили про обмежені можливості з прийому нових біженців. Тому вони, за його словами, більше не хочуть приймати біженців з України. 

У квітні німецький парламент схвалив закон про запровадження платіжних карток для шукачів притулку – системи, яка має обмежити виплату допомоги готівкою і зробити країну менш привабливою для мігрантів.

Нагадаємо, Гамбург став першою німецькою землею, яка запровадила для шукачів притулку платіжні картки, які не можна використовувати в інтернеті або за кордоном.

Перед цим у Німеччині викрили десятки громадян Румунії, які під виглядом біженців з України отримали гроші й житло.

Теми: Німеччинабіженці
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