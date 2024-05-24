В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС

Министерство внутренних дел Германии стремится к созданию общеевропейской системы распределения новых беженцев из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Welt представителя руководительницы ведомства, которое возглавляет Нэнси Фезер

Детали: По словам представителя главы МВД, Берлин "решительно выступает за солидарность" в распределении тех, кто ищет защиты, и считает, что необходимо обсудить и найти решение, в частности, по вторичной миграции из других стран-членов ЕС.

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"Поэтому следует искать режим равномерного распределения новоприбывших из Украины по всему ЕС", – отметил он.

В случае вторичной миграции искатель убежища переезжает из страны, куда он сначала прибыл, в другую страну, и сейчас на уровне ЕС ведутся переговоры о дальнейшем регулировании для украинских беженцев.

Срок действия временной защиты по так называемой директиве о массовом притоке мигрантов истекает 4 марта 2025 года. Пока еще не решено, как именно должно выглядеть дальнейшее регулирование.

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До сих пор украинцы могут свободно выбирать страну назначения в ЕС. Они также имеют право на путешествия. Германия приняла более миллиона человек из Украины.

Ранее президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер заявил, что ввиду стабильно высокого уровня миграции районы Германии предупредили об ограниченных возможностях по приему новых беженцев. Поэтому они, по его словам, больше не хотят принимать беженцев из Украины.

В апреле немецкий парламент одобрил закон о введении платежных карточек для искателей убежища – системы, которая должна ограничить выплату помощи наличными и сделать страну менее привлекательной для мигрантов.

Напомним, Гамбург стал первой немецкой землей, которая ввела для искателей убежища платежные карты, которые нельзя использовать в интернете или за рубежом.

Перед этим в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.