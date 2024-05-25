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Очільника Пентагону знову госпіталізують

Олена Івашків, "Європейська правда"Субота, 25 травня 2024, 00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін ввечері 24 травня буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда у зв'язку раніше діагностованою проблемою із сечовим міхуром.

Джерело: заява речника Пентагону Патрика Райдера, "Європейська правда"

Деталі: За словами Райдера, йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру", у зв'язку з чим Остін не зможе виконувати свої обов'язки та тимчасово покладе їх на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

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Пряма мова Райдера: "Проблема із сечовим міхуром міністра (Остіна. – Ред.) не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку".

Передісторія:

  • На початку року Ллойд Остін кілька тижнів перебував у лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда пізніше оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.
  • У США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що президент Джо Байден і посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.
  • Сам міністр пізніше взяв на себе відповідальність за те, що не повідомив Байдену і вищому керівництву про свій діагноз заздалегідь.
  • У лютому голова Пентагону знову потрапив до відділення інтенсивної терапії.

Теми: США
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