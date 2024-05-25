Очільника Пентагону знову госпіталізують

Міністр оборони США Ллойд Остін ввечері 24 травня буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда у зв'язку раніше діагностованою проблемою із сечовим міхуром.

Джерело: заява речника Пентагону Патрика Райдера, "Європейська правда"

Деталі: За словами Райдера, йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру", у зв'язку з чим Остін не зможе виконувати свої обов'язки та тимчасово покладе їх на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

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Пряма мова Райдера: "Проблема із сечовим міхуром міністра (Остіна. – Ред.) не пов'язана з діагнозом раку і не вплинула на його позитивний прогноз щодо раку".

Передісторія: