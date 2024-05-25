Главу Пентагона снова госпитализируют

Министр обороны США Ллойд Остин вечером 24 мая будет госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи ранее диагностированной проблемой с мочевым пузырем.

Источник: заявление представителя Пентагона Патрика Райдера, "Европейская правда"

Детали: По словам Райдера, речь идет о плановой, необязательной и малоинвазивной дальнейшей нехирургической процедуре", в связи с чем Остин не сможет выполнять свои обязанности и временно возложит их на заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

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Прямая речь Райдера: "Проблема с мочевым пузырем министра (Остина. - Ред.) не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку".

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