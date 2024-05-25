Главу Пентагона снова госпитализируют
Суббота, 25 мая 2024, 00:24
Министр обороны США Ллойд Остин вечером 24 мая будет госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи ранее диагностированной проблемой с мочевым пузырем.
Источник: заявление представителя Пентагона Патрика Райдера, "Европейская правда"
Детали: По словам Райдера, речь идет о плановой, необязательной и малоинвазивной дальнейшей нехирургической процедуре", в связи с чем Остин не сможет выполнять свои обязанности и временно возложит их на заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.
Реклама:
Прямая речь Райдера: "Проблема с мочевым пузырем министра (Остина. - Ред.) не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку".
Предыстория:
- В начале года Ллойд Остин несколько недель находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида позже объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.
- В США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что президент Джо Байден и чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.
- Сам министр позже взял на себя ответственность за то, что не сообщил Байдену и высшему руководству о своем диагнозе заранее.
- В феврале глава Пентагона снова попал в отделение интенсивной терапии.