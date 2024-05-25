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Главу Пентагона снова госпитализируют

Алена Ивашкив, "Европейская правда"Суббота, 25 мая 2024, 00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин вечером 24 мая будет госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи ранее диагностированной проблемой с мочевым пузырем.

Источник: заявление представителя Пентагона Патрика Райдера, "Европейская правда"

Детали: По словам Райдера, речь идет о плановой, необязательной и малоинвазивной дальнейшей нехирургической процедуре", в связи с чем Остин не сможет выполнять свои обязанности и временно возложит их на заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

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Прямая речь Райдера: "Проблема с мочевым пузырем министра (Остина. - Ред.) не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку".

Предыстория:

  • В начале года Ллойд Остин несколько недель находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида позже объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.
  • В США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что президент Джо Байден и чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.
  • Сам министр позже взял на себя ответственность за то, что не сообщил Байдену и высшему руководству о своем диагнозе заранее.
  • В феврале глава Пентагона снова попал в отделение интенсивной терапии.

Темы: США
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