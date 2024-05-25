Прокуратура: Росія цієї ночі випустила по Харкову чотири ракети С-300
25 травня близько 1.00 російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300".
Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко
Деталі: У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Травмованих немає. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку.
У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих також немає.
25 травня близько 1.00 російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. pic.twitter.com/c03plEZiSF— up (@up_pravda) May 25, 2024
На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
Нагадаємо:
- У ніч на суботу близько опівночі у Харкові пролунала серія вибухів.