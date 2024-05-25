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Прокуратура: Росія цієї ночі випустила по Харкову чотири ракети С-300

Олена ІвашківСубота, 25 травня 2024, 04:34
Прокуратура: Росія цієї ночі випустила по Харкову чотири ракети С-300
фото ілюстративне: ДСНС

25 травня близько 1.00 російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300".

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Деталі: У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Травмованих немає. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку. 

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У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих також немає. 

ВІДЕО ДНЯ

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо: 

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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