Прокуратура: Россия этой ночью выпустила по Харькову четыре ракеты С-300
25 мая около 1.00 российские войска нанесли четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району. По предварительной информации российская армия ударила баллистическими ракетами типа "С-300".
Источник: представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко
Детали: В Слободском районе одно попадание зафиксировано по зданию лицея, другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома.
В Харьковском районе 2 попадания на открытой местности. Травмированных также нет.
На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.
Начато уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Напомним:
- В ночь на субботу около полуночи в Харькове прогремела серия взрывов.
25 травня близько 1.00 російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. pic.twitter.com/c03plEZiSF— up (@up_pravda) May 25, 2024