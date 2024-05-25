Прокуратура: Россия этой ночью выпустила по Харькову четыре ракеты С-300

25 мая около 1.00 российские войска нанесли четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району. По предварительной информации российская армия ударила баллистическими ракетами типа "С-300".

Источник: представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Детали: В Слободском районе одно попадание зафиксировано по зданию лицея, другое в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома.

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В Харьковском районе 2 попадания на открытой местности. Травмированных также нет.

На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

Начато уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

В ночь на субботу около полуночи в Харькове прогремела серия взрывов.