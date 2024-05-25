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NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Олена ІвашківСубота, 25 травня 2024, 06:51
NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США
фото: Pixabay

Американські чиновники готуються до того, що Північна Корея може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття напередодні президентських виборів у США у жовтні, можливо, через наполягання очільника Росії Володимира Путіна. 

Джерело: NBC News з посиланням на шістьох високопоставлених американських чиновників 

Деталі: Адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового союзу між Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна і посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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Пряма мова представника американської розвідки: "Ми не сумніваємося, що Північна Корея буде провокувати цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційною вона буде". 

Ще деталі: Представники американської розвідки звинуватили Росію у втручанні у вибори 2016 року, щоб допомогти обрати Трампа. Адміністрація Байдена мала напружені відносини з Росією, які зовсім зруйнувалися після її вторгнення в Україну в 2022 році.

Очікується, що найближчими тижнями Путін відвідає Північну Корею для зустрічі з Кімом, і американські чиновники прогнозують, що вони укладуть нову угоду про розширення передачі військових технологій Пхеньяну. 

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Представники американської розвідки вважають, що Путін надає Північній Кореї технології атомних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на те, що Пхеньян відправляє Росії велику кількість боєприпасів для війни в Україні, заявили високопоставлені американські чиновники. Північна Корея надає Росії більше озброєнь, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

Чиновники також стурбовані тим, що Росія може допомогти Північній Кореї зробити останні кроки, необхідні для спуску на воду її першого підводного човна, здатного запустити ядерну ракету. 

В обмін на боєприпаси, які вона надає Москві, Північна Корея хоче, щоб Росія надала їй частини балістичних ракет, літаки, ракети, бронетехніку та інші передові технології.

Читайте також: Як Росія втручалася у вибори-2020 у США: всі деталі нового звіту розвідки

Теми: РосіяКНДРвійна
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