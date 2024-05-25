NBC News: Россия и КНДР могут готовить провокацию накануне выборов президента США

Американские чиновники готовятся к тому, что Северная Корея может прибегнуть к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие накануне президентских выборов в США в октябре, возможно, из-за настояния главы России Владимира Путина.

Источник: NBC News со ссылкой на шесть высокопоставленных американских чиновников

Детали: Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиление военного союза между Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Прямая речь представителя американской разведки: "Мы не сомневаемся, что Северная Корея будет провоцировать в этом году. Вопрос лишь в том, насколько эскалационной она будет".

Еще детали: Представители американской разведки обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, чтобы помочь избрать Трампа. Администрация Байдена имела напряженные отношения с Россией, которые совсем разрушились после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что в ближайшие недели Путин посетит Северную Корею для встречи с Кимом, и американские чиновники прогнозируют, что они заключат новое соглашение о расширении передачи военных технологий Пхеньяну.

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Представители американской разведки считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологии атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на то, что Пхеньян отправляет России большое количество боеприпасов для войны в Украине, заявили высокопоставленные американские чиновники. Северная Корея предоставляет России больше вооружений, чем Европа предоставляет Украине, включая миллионы артиллерийских снарядов.

Чиновники также обеспокоены тем, что Россия может помочь Северной Корее сделать последние шаги, необходимые для спуска на воду ее первой подводной лодки, способной запустить ядерную ракету.

В обмен на боеприпасы, которые она предоставляет Москве, Северная Корея хочет, чтобы Россия предоставила ей части баллистических ракет, самолеты, ракеты, бронетехнику и другие передовые технологии.

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