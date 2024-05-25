ОВА: Окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області та зруйнували будинки
Субота, 25 травня 2024, 07:25
Впродовж доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Деталі: Ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.
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112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.
203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
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Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.