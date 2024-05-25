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ОВА: Окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області та зруйнували будинки

Олена ІвашківСубота, 25 травня 2024, 07:25
ОВА: Окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області та зруйнували будинки
фото: Іван Федоров у Telegram

Впродовж доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.

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112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

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Теми: війнаЗапоріжжяЗапорізька область
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