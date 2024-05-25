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ОВА: Оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области и разрушили дома

Алена ИвашкивСуббота, 25 мая 2024, 07:25
ОВА: Оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области и разрушили дома
фото: Иван Федоров в Telegram

В течение суток оккупанты 342 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.

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112 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

25 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе. 

203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

ВИДЕО ДНЯ

Поступило 12 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Темы: войнаЗапорожьеЗапорожская область
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