ОВА: Оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области и разрушили дома
Суббота, 25 мая 2024, 07:25
В течение суток оккупанты 342 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Детали: Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.
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112 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.
25 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе.
203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.
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Поступило 12 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.