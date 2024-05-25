Втрати росіян на фронті перевалили за пів мільйона осіб
Субота, 25 травня 2024, 07:40
Орієнтовні втрати особового складу російських загарбників на ранок 24 травня склали 500 080 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб
танків ‒ 7650 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
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артилерійських систем – 12929 (+27) од,
РСЗВ – 1082 (+2) од,
засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
літаків – 356 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
спеціальна техніка ‒ 2104 (+3)