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Втрати росіян на фронті перевалили за пів мільйона осіб

Олена ІвашківСубота, 25 травня 2024, 07:40
Втрати росіян на фронті перевалили за пів мільйона осіб
фото: Генштаб ЗСУ

Орієнтовні втрати особового складу російських загарбників на ранок 24 травня склали 500 080 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб

танків ‒ 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,

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артилерійських систем –  12929 (+27) од,

РСЗВ – 1082 (+2) од,

засоби ППО ‒ 814 (+1) од,

літаків – 356 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 2104 (+3)

Теми: війнавтрати у війні
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