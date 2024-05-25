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Потери россиян на фронте перевалили за полмиллиона человек

Алена ИвашкивСуббота, 25 мая 2024, 07:40
Потери россиян на фронте перевалили за полмиллиона человек
фото: Генштаб ВСУ

Ориентировочные потери личного состава российских захватчиков на утро 24 мая составили 500 080 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 500080 (+1140) человек

танков - 7650 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14786 (+11) ед,

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артиллерийских систем - 12929 (+27) ед,

РСЗО - 1082 (+2) ед,

средства ПВО - 814 (+1) ед,

самолетов - 356 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10414 (+4),

крылатые ракеты - 2209 (+0),

корабли / катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17608 (+39) ед,

специальная техника - 2104 (+3).

Темы: войнапотери в войне
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