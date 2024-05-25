Ще трьох цивільних росіяни вбили на Донеччині

За 24 травня росіяни вбили 3 жителів Донецької області, офіційно загальна кількість вбитих в області вже 1972 особи.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: За даними влади, загинули дві людини у Сіверську та одна у Зеленому Полі.

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Ще двоє в області за добу дістали поранення.

Від початку великої війни в області нарахували 1972 загиблих та 4917 поранених.

ОВА наголошує, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.