Еще трех гражданских россияне убили в Донецкой области

За 24 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области, официально общее количество убитых в области уже 1972 человека.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: По данным властей, погибли два человека в Северске и один в Зеленом Поле.

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Еще двое в области за сутки получили ранения.

С начала большой войны в области насчитали 1972 погибших и 4917 раненых.

ОВА отмечает, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.