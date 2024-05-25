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Партизани провели диверсію в російському Ярославлі

Роман ПетренкоСубота, 25 травня 2024, 08:56
Партизани провели диверсію в російському Ярославлі
скриншот

Рух "АТЕШ" повідомляє, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

Джерело: "АТЕШ"

Деталі: Вони пояснюють, що Ярославль - важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях.

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Дослівно: "Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших.

До лав нашого руху приєднуються все більше росіян. Вони активно борються проти існуючого рашистського порядку в їхній країні. Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму".

Теми: Росіяпартизанидиверсантивійна
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