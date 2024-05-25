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Партизаны провели диверсию в российском Ярославле

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 08:56
Партизаны провели диверсию в российском Ярославле
скриншот

Движение "АТЕШ" сообщает, что их агент уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

Источник: "АТЕШ"

Детали: Они объясняют, что Ярославль — важный логистический узел, используемый россиянами в военных целях.

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Дословно: "Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других.

В ряды нашего движения присоединяются всё больше россиян. Они активно борются против существующего рашистского порядка в их стране. Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима".

Темы: Росcияпартизаныдиверсантывойна
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