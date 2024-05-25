Росіяни вдарили двома КАБами біля Харкова, є поранений

Вранці 25 травня російські окупанти вдарили КАБами по передмістю Харкова.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Спершу надійшла інформація, що РФ атакувала КАБами північну Салтівку.

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Пізніше Терехов уточнив, що прильоти у "дуже близькому передмісті".

Синєгубов підтвердив, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району.

До влади надійшла інформація про пораненого чоловіка.