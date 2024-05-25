Росіяни вдарили двома КАБами біля Харкова, є поранений
Субота, 25 травня 2024, 10:55
Вранці 25 травня російські окупанти вдарили КАБами по передмістю Харкова.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Спершу надійшла інформація, що РФ атакувала КАБами північну Салтівку.
Реклама:
Пізніше Терехов уточнив, що прильоти у "дуже близькому передмісті".
Синєгубов підтвердив, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району.
До влади надійшла інформація про пораненого чоловіка.
ВІДЕО ДНЯ