Россияне ударили двумя КАБами возле Харькова
Суббота, 25 мая 2024, 10:55
Утром 25 мая российские оккупанты ударили КАБами по пригороду Харькова.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов
Детали: Сначала поступила информация, что РФ атаковала КАБами северную Салтовку.
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Позже Терехов уточнил, что прилеты в "очень близком пригороде".
Синегубов подтвердил, что оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района.
К властям поступила информация о раненом мужчине.
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