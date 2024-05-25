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Россияне ударили двумя КАБами возле Харькова

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 10:55

Утром 25 мая российские оккупанты ударили КАБами по пригороду Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов

Детали: Сначала поступила информация, что РФ атаковала КАБами северную Салтовку.

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Позже Терехов уточнил, что прилеты в "очень близком пригороде".

Синегубов подтвердил, что оккупанты ударили по населенному пункту Харьковского района.

К властям поступила информация о раненом мужчине.

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Темы: Харьковобстрел
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