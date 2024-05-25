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Розвідка Британії очікує нових арештів у російському Міноборони

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 25 травня 2024, 12:45
Розвідка Британії очікує нових арештів у російському Міноборони
фото: міноборони рф

Розвідка Великої Британії звернула увагу на вкоріненість корупції у структурах Міноборони РФ і у зв'язку з цим висловила очікування нових арештів у відомстві.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 25 травня, "Європейська правда"

Деталі: Відомство згадало про останній випадок в серії арештів посадовців оборонного відомства РФ, коли 23 травня був затриманий за підозрою у хабарництві заступник голови Генштабу ЗС РФ Вадим Шамарін.

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Це послідувало за нещодавніми арештами інших високопосадовців Міноборони РФ, також підозрюваних у корупції, – заступника міністра оборони Тімура Іванова та головного кадровика Міноборони РФ Юрія Кузнєцова.

Британська розвідка згадала, що затриманий Шамарін очолював директорат комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.

"Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів", – йдеться в огляді.

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У попередньому огляді британська розвідка заявила, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Перед цим британська розвідка висловила впевненість у знищенні російського корвета "Циклон", носія крилатих ракет "Калібр", внаслідок українського удару по порту окупованого Севастополя 19 травня.

Теми: Росіяарештвійна
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