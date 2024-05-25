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Разведка Британии ожидает новых арестов в российском Минобороны

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 12:45
Разведка Британии ожидает новых арестов в российском Минобороны
фото: минобороны рф

Разведка Великобритании обратила внимание на укорененность коррупции в структурах Минобороны РФ и в связи с этим выразила ожидание новых арестов в ведомстве.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 25 мая, "Европейская правда"

Детали: Ведомство вспомнило о последнем случае в серии арестов должностных лиц оборонного ведомства РФ, когда 23 мая был задержан по подозрению во взяточничестве заместитель главы Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин.

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Это последовало за недавними арестами других высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, также подозреваемых в коррупции, – заместителя министра обороны Тимура Иванова и главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова.

Британская разведка упомянула, что задержанный Шамарин возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту Халил Арсланов также был преследуем за коррупцию.

"Коррупция глубоко укоренена в российское Минобороны, и есть высокая вероятность новых арестов", – говорится в обзоре.

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В предыдущем обзоре британская разведка заявила, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, которые ранее были предназначены для Африки.

Перед этим британская разведка выразила уверенность в уничтожении российского корвета "Циклон", носителя крылатых ракет "Калибр", в результате украинского удара по порту оккупированного Севастополя 19 мая.

Темы: Росcияарествойна
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