Російські ДРГ змінюють тактику та маршрути – Мисник
Субота, 25 травня 2024, 13:07
На кордоні фіксується активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп, які змінюють тактику та використовують рельєф місцевості, аби пробратися вглиб країни.
Джерело: речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону
Пряма мова Мисника: "Ми відзначаємо активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп.
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Вони міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і наш рельєф дозволяє працювати диверсійникам, але наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти.
Ми не даємо їм проникати вглиб нашої території"