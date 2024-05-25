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Російські ДРГ змінюють тактику та маршрути – Мисник

Роман ПетренкоСубота, 25 травня 2024, 13:07
Російські ДРГ змінюють тактику та маршрути – Мисник
скриншот: deepstatemap

На кордоні фіксується активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп, які змінюють тактику та використовують рельєф місцевості, аби пробратися вглиб країни.

Джерело: речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону

Пряма мова Мисника: "Ми відзначаємо активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп.

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Вони міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і наш рельєф дозволяє працювати диверсійникам, але наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти.

Ми не даємо їм проникати вглиб нашої території"

Теми: Росіявійнакордон
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