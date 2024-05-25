Российские ДРГ меняют тактику и маршруты - Мысник
Суббота, 25 мая 2024, 13:07
На границе фиксируется активное использование россиянами диверсионно-разведывательных групп, которые меняют тактику и используют рельеф местности, чтобы пробраться вглубь страны.
Источник: представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона
Прямая речь Мысника: "Мы отмечаем активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп.
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Они меняют тактику, меняют количество групп, маршруты, и наш рельеф позволяет работать диверсантам, но наши противодиверсионные мероприятия дают возможность своевременно их выявлять.
Мы не даем им проникать вглубь нашей территории"