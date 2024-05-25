Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Российские ДРГ меняют тактику и маршруты - Мысник

Роман ПетренкоСуббота, 25 мая 2024, 13:07
Российские ДРГ меняют тактику и маршруты - Мысник
скриншот: deepstatemap

На границе фиксируется активное использование россиянами диверсионно-разведывательных групп, которые меняют тактику и используют рельеф местности, чтобы пробраться вглубь страны.

Источник: представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона

Прямая речь Мысника: "Мы отмечаем активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп.

Реклама:

Они меняют тактику, меняют количество групп, маршруты, и наш рельеф позволяет работать диверсантам, но наши противодиверсионные мероприятия дают возможность своевременно их выявлять.

Мы не даем им проникать вглубь нашей территории"

Темы: Росcиявойнаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В "Укрэнерго" объяснили, почему на следующей неделе будет много отключений

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Росcия
Разведка Британии ожидает новых арестов в российском Минобороны
Оккупанты заявили об атаке беспилотников в двух областях РФ
От Норвегии до Польши будут использовать "стену дронов"
Последние новости
03:40
киберспортЕвропейская киберспортивная команда G2 победила в финале IEM Dallas-2024
02:48
фото, відеоВ пруду на Хмельнитчине утонули двое подростков
01:58
Россияне ударили по 10 громадам Сумщины
01:28
Генштаб: На Покровском направлении - больше всего боевых столкновений за сутки
00:46
волейбол Украина в тай-брейке проиграла Бельгии, однако вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
00:26
В Харькове были слышны звуки взрывов – СМИ
23:47
В "Укрэнерго" объяснили, почему на следующей неделе будет много отключений
23:19
На Киевщине и в столице из-за непогоды подтопления и падения деревьев
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: