Российские ДРГ меняют тактику и маршруты - Мысник

На границе фиксируется активное использование россиянами диверсионно-разведывательных групп, которые меняют тактику и используют рельеф местности, чтобы пробраться вглубь страны.

Источник: представитель Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона

Прямая речь Мысника: "Мы отмечаем активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп.

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Они меняют тактику, меняют количество групп, маршруты, и наш рельеф позволяет работать диверсантам, но наши противодиверсионные мероприятия дают возможность своевременно их выявлять.

Мы не даем им проникать вглубь нашей территории"