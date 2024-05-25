Прикордонники затримали "спайдермена" на Одещині

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 28-річного одесита, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому Дністер на Одещині.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Такий туристичний маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди придбав дитячий матрац із зображенням "людини-павука", ласти та зібрав невеличкий рюкзак.

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Прикордонний наряд, патрулюючи ділянку кордону на катері, виявив та затримав плавця (за даними УП, події розгортались 24 травня -ред).

фото дпсу

За спробу незаконного перетину державного кордону на жителя міста Одеси склали протокол про адміністративне правопорушення. Вказано, що справу вже скерували до суду.