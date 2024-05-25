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Пограничники задержали "спайдермена" в Одесской области

Валентина РоманенкоСуббота, 25 мая 2024, 14:05
Пограничники задержали спайдермена в Одесской области
река Турунчук. фото из Википедии

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 28-летнего одессита, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем Днестр в Одесской области.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Такой туристический маршрут мужчина выбрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. Для преодоления водного препятствия приобрел детский матрас с изображением "человека-паука", ласты и собрал небольшой рюкзак.

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Пограничный наряд, патрулируя участок границы на катере, обнаружил и задержал пловца (по данным УП, события разворачивались 24 мая -ред).

 
фото гпсу

За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя города Одессы составили протокол об административном правонарушении. Указано, что дело уже направлено в суд.

Темы: уклонистыПограничная служба
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