Пограничники задержали "спайдермена" в Одесской области

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 28-летнего одессита, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем Днестр в Одесской области.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Такой туристический маршрут мужчина выбрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. Для преодоления водного препятствия приобрел детский матрас с изображением "человека-паука", ласты и собрал небольшой рюкзак.

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Пограничный наряд, патрулируя участок границы на катере, обнаружил и задержал пловца (по данным УП, события разворачивались 24 мая -ред).

фото гпсу

За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя города Одессы составили протокол об административном правонарушении. Указано, что дело уже направлено в суд.