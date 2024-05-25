Зеленський про удар по "Епіцентру" в Харкові: Там могло бути понад 200 людей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в будівельному гіпермаркеті в Харкові, по якому росіяни вдарили КАБами в суботу, могли перебувати понад 200 людей.

Джерело: Зеленський у Telegram

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Пряма мова: "Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених".

Деталі: Зеленський наголосив, що, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

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"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - написав президент.