Зеленский об ударе по "Эпицентру" в Харькове: Там могло быть более 200 человек

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в строительном гипермаркете в Харькове, по которому россияне ударили КАБами в субботу, могли находиться более 200 человек.

Источник: Зеленский в Telegram

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Прямая речь: "Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову – по строительному гипермаркету – в субботу, прямо посреди дня. По состоянию на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Все службы уже на месте оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватил помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых".

Детали: Зеленский отметил, что, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

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"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Ежедневно мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", – написал президент.