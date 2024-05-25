У Києві може погіршитися повітря через пожежу біля Нових Петрівців

Через пожежу у Вишгородському районі можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва.

Джерело: КМДА, ДСНС

Дослівно: "Через пожежу, що сталася сьогодні неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, де загорілася лісова підстилка на площі 15 га, у разі зміни напрямку вітру можливе задимлення деяких районів столиці, зокрема Оболонського та Подільського".

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Деталі: У КМДА нагадали поради фахівців у разі задимленості:

Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

Тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

За можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;

Проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Там також нагадали, що слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням https://asm.kyivcity.gov.ua та в додатку Київ Цифровий.

Оновлено: О 20:18 у ДСНС України повідомили, що у Вишгородському районі на Київщині локалізовано пожежу в природній екосистемі, триває ліквідація.

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"На даний час ситуація контрольована. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками. Не допущено розповсюдження вогню на лінії електропередач. На місці працюють підрозділи ДСНС та працівники лісгоспу", - йдеться в повідомленні.