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В Киеве может ухудшиться воздух из-за пожара возле Новых Петровцев

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 21:18
В Киеве может ухудшиться воздух из-за пожара возле Новых Петровцев
пожар возле Вышгорода, фото: телеграм-канал "Вышгород оперативный"

Из-за пожара в Вышгородском районе возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева.

Источник: КГГА, ГСЧС

Дословно: "Из-за пожара, произошедшего сегодня недалеко от села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, где загорелась лесная подстилка на площади 15 га, в случае изменения направления ветра возможно задымление некоторых районов столицы, в частности Оболонского и Подольского".

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Детали: В КГГА напомнили советы специалистов в случае задымленности:

  • Ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • Держать окна закрытыми. При условии открытия окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • По возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
  • Проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Там также напомнили, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua и в приложении Киев Цифровой.

Обновлено: В 20:18 в ГСЧС Украины сообщили, что в Вышгородском районе Киевской области локализован пожар в природной экосистеме, продолжается ликвидация.

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"В настоящее время ситуация контролируется. Осуществляется тушение возгорания лесной подстилки отдельными очагами. Не допущено распространение огня на линии электропередач. На месте работают подразделения ГСЧС и работники лесхоза", - говорится в сообщении.

Темы: КиевКиевская областьпожар
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