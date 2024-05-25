В Киеве может ухудшиться воздух из-за пожара возле Новых Петровцев
Из-за пожара в Вышгородском районе возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева.
Дословно: "Из-за пожара, произошедшего сегодня недалеко от села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, где загорелась лесная подстилка на площади 15 га, в случае изменения направления ветра возможно задымление некоторых районов столицы, в частности Оболонского и Подольского".
Детали: В КГГА напомнили советы специалистов в случае задымленности:
- Ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- Держать окна закрытыми. При условии открытия окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;
- По возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
- Проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Там также напомнили, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке https://asm.kyivcity.gov.ua и в приложении Киев Цифровой.
Обновлено: В 20:18 в ГСЧС Украины сообщили, что в Вышгородском районе Киевской области локализован пожар в природной экосистеме, продолжается ликвидация.
"В настоящее время ситуация контролируется. Осуществляется тушение возгорания лесной подстилки отдельными очагами. Не допущено распространение огня на линии электропередач. На месте работают подразделения ГСЧС и работники лесхоза", - говорится в сообщении.