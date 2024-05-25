Росіяни вдарили по центру Харкова: 18 постраждалих, дитина у важкому стані

наслідки удару по центру Харкова увечері 25 травня, фото з Telegram Олега Синєгубова

Після 19 години росіяни завдали чергового удару по центру Харкова влучивши в район щільної житлової забудови, відомо про 18 постраждалих, серед яких 13-річний хлопець.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура

Деталі: О 19:10 Терехов повідомив про вибух у центрі Харкова. Пізніше він додав, що, попередньо, приліт у район щільної житлової забудови. Згодом Терехов повідомив про двох постраждалих після прильоту в центральну частину міста.

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Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 6 постраждалих внаслідок удару по центральній частині Харкова. Серед постраждалих - хлопець 13 років, його госпіталізували.

О 19:52 Терехов повідомив про 11 постраждалих, згодом Синєгубов - про 12. О 20:29 голова ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 14.

Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 людей, серед них 13-річна дитина.

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фото прокуратури

Дослівно прокуратура: "25 травня орієнтовно о 19:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по центру Харкову.

Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.

Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані.

фото прокуратури

За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300".