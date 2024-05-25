Россияне ударили по центру Харькова: 18 пострадавших, ребенок в тяжелом состоянии

последствия удара по центру Харькова вечером 25 мая, фото из Telegram Олега Синегубова

После 19 часов россияне нанесли очередной удар по Харькову, попав в район плотной жилой застройки, известно о 18 пострадавших, среди которых 13-летний парень.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: В 19:10 Терехов сообщил о взрыве в центре Харькова. Позже он добавил, что, предварительно, прилет в район плотной жилой застройки. Впоследствии Терехов сообщил о двух пострадавших после прилета в центральную часть города.

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Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 6 пострадавших в результате удара по центральной части Харькова. Среди пострадавших - парень 13 лет, его госпитализировали.

В 19:52 Терехов сообщил об 11 пострадавших, потом Синегубов - о 12. В 20:29 глава ОГА написал, что количество пострадавших возросло до 14.

фото прокуратуры

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, среди них 13-летний ребенок.

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Дословно прокуратура: "25 мая ориентировочно в 19:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Получили повреждения также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.

Травмы получили 18 человек, среди них 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

фото прокуратуры

По предварительным данным, враг нанес удар по Харькову ракетой типа С-300".