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Росіяни в суботу здійснили близько 100 наступальних і штурмових дій – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 25 травня 2024, 21:39
Росіяни в суботу здійснили близько 100 наступальних і штурмових дій – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

У суботу російські війська здійснили вже 99 наступальних та штурмових дій.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 20:30

Дослівно: "Загальна кількість застосованих КАБів по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі з початку доби нараховує близько 40 одиниць.

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Також на цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 99.

Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках. Водночас, Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б’ють ворога та нищать його техніку".

Деталі: На Харківському напрямку російські загарбники продовжують здійснювати штурмові дії.  Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, чотири ще тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборонні рубежі українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах М’ясожарівки та Новоєгорівки. Загалом наростили кількість штурмових дій на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог впродовж доби провів п’ять атак, одна з яких ще триває.

На Сіверському напрямку російський агресор продовжує спроби штурмів позицій українських захисників в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень з початку доби зросла до дев’яти. Чотири атаки нашими воїнами успішно відбито, п’ять ще тривають.

На Краматорському напрямку російські терористи продовжують здійснювати штурмові дії поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки. З початку доби тут відбулось вже 11 бойових зіткнень, з яких одне ще триває.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються протиснути українську оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат. Захисниками на цьому напрямку успішно знищено черговий СУ-25 російського агресора.  

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Вісім атак ворога відбито, чотири ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався здійснювати штурмові дії поблизу Роботиного та Новоадріївки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти наростили кількість атак до дев’яти, але як і раніше всі ці спроби потіснити українські підрозділи в районі Кринок були марними.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теми: Генштаб
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