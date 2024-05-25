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Россияне в субботу совершили около 100 наступательных и штурмовых действий – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 21:39
Россияне в субботу совершили около 100 наступательных и штурмовых действий – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу российские войска совершили уже 99 наступательных и штурмовых действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 20:30

Дословно: "Общее количество примененных КАБов по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре с начала суток насчитывает около 40 единиц.

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Также в настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 99.

Больше всего боестолкновений фиксируется на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. В то же время, Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск, бьют врага и уничтожают его технику".

Детали: На Харьковском направлении российские захватчики продолжают осуществлять штурмовые действия. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.

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Оккупанты не оставляют попыток давить на оборонительные рубежи украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Мясожаровки и Новоегоровки. В целом нарастили количество штурмовых действий на этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг в течение суток провел пять атак, одна из которых еще продолжается.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмов позиций украинских защитников в районе Белогоровки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений с начала суток возросло до девяти. Четыре атаки нашими воинами успешно отражены, пять еще продолжаются.

На Краматорском направлении российские террористы продолжают осуществлять штурмовые действия вблизи Клещеевки, Нового, Ивановского и Андреевки. С начала суток здесь состоялось уже 11 боевых столкновений, из которых одно еще продолжается.

Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии фронта. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Защитниками на этом направлении успешно уничтожен очередной СУ-25 российского агрессора.  

На Кураховском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Восемь атак врага отбито, четыре еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды пытался осуществлять штурмовые действия вблизи Роботино и Новоадриевки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты нарастили количество атак до девяти, но по-прежнему все эти попытки потеснить украинские подразделения в районе Крынок были тщетными.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: Генштаб
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