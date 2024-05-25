Зеленський увів санкції щодо низки росЗМІ і фінансових компаній із реєстрацією в Україні

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 69 юридичних осіб, серед яких низка російських ЗМІ, і двох фізичних осіб.

Джерело: указ президента від 22 травня, опублікований на сайті глави держави

Деталі: Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції – російські медіа "НТВ плюс", "Перший канал. Всесвітня мережа", ТРК Збройних Сил РФ "Звєзда", телерадіокомпанія "Петербург", телеканал Рен ТВ, інформаційний центр "Ізвєстія", "Московський комсомолець", телерадіокомпанія "Крим" і ще низка ЗМІ, що мовлять в окупованому Криму.

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Крім того, під санкції потрапила низка компаній, що мають реєстрацію в Україні: дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ", ТОВ "Вебмані.Юей", дочірнє підприємство "Фінансова

установа "ВМ-Фактор", ТОВ "Пеймастер", ТОВ "Агентство Гарантій", ТОВ "Яндекс.Україна".

Також у санкційному списку – дві фізичні особи: російський дипломат Євген Воронін і журналіст Олексій Федоренко.