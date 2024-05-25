Зеленский ввел санкции в отношении ряда росСМИ и финансовых компаний с регистрацией в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 69 юридических лиц, среди которых ряд российских СМИ, и двух физических лиц.

Источник: указ президента от 22 мая, опубликованный на сайте главы государства

Детали: Среди юридических лиц, попавших под санкции – российские медиа "НТВ плюс", "Первый канал. Всемирная сеть", ТРК Вооруженных Сил РФ "Звезда", телерадиокомпания "Петербург", телеканал Рен ТВ, информационный центр "Известия", "Московский комсомолец", телерадиокомпания "Крым" и еще ряд СМИ, вещающих в оккупированном Крыму.

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Кроме того, под санкции попал ряд компаний, имеющих регистрацию в Украине: дочернее предприятие "Финансовая компания "ЭлМИ", ООО "Вебмани.Юэй", дочернее предприятие "Финансовое учреждение "ВМ-Фактор", ООО "Пеймастер", ООО "Агентство Гарантий", ООО "Яндекс.Украина".

Также в санкционном списке – два физических лица: российский дипломат Евгений Воронин и журналист Алексей Федоренко.