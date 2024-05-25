Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну

Президент Володимир Зеленський допускає, що правитель Росії Володимир Путін почав повномасштабну війну проти України після домовленостей з іншими країнами, однак вважає, що такий варіант був би "повною зрадою".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The New York Times, відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.

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Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити".

Деталі: Зеленський поскаржився на те, що "всі з Росією залишають двері трішечки привідкриті", але не настільки відкриті, як після 2014 року.

"Але багато лідерів трішки залишили. Бо: "А що буде завтра? Ми повинні якось знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну? Треба не зачиняти двері тотально з Росією", – вважає президент.

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За його словами, якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, він би застосував її в перший рік повномасштабної війни, коли не зміг захопити Україну.

"Він не застосував її, бо він, може, й неадекват, але дуже любить своє життя. Бо він розуміє, що двері будуть повністю закриті, якщо він застосує ядерну зброю", – сказав Зеленський.

"І якщо він любить життя, він не застосував у перший рік ядерну зброю, і він продовжує свої дії, а санкції є, але вже починають балансувати, лідери починають думати, то яка ще може бути більша ескалація, ніж масовані вбивства людей в Україні?", - додав він.