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Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну

Катерина ТищенкоСубота, 25 травня 2024, 22:43
Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський допускає, що правитель Росії Володимир Путін почав повномасштабну війну проти України після домовленостей з іншими країнами, однак вважає, що такий варіант був би "повною зрадою".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The New York Times, відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.

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Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити".

Деталі: Зеленський поскаржився на те, що "всі з Росією залишають двері трішечки привідкриті", але не настільки відкриті, як після 2014 року.

"Але багато лідерів трішки залишили. Бо: "А що буде завтра? Ми повинні якось знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну? Треба не зачиняти двері тотально з Росією", – вважає президент.

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За його словами, якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, він би застосував її в перший рік повномасштабної війни, коли не зміг захопити Україну.

"Він не застосував її, бо він, може, й неадекват, але дуже любить своє життя. Бо він розуміє, що двері будуть повністю закриті, якщо він застосує ядерну зброю", – сказав Зеленський.  

"І якщо він любить життя, він не застосував у перший рік ядерну зброю, і він продовжує свої дії, а санкції є, але вже починають балансувати, лідери починають думати, то яка ще може бути більша ескалація, ніж масовані вбивства людей в Україні?", - додав він.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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