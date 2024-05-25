Зеленский: Путин или неадекват, или имел договоренности о нападении на Украину

Президент Владимир Зеленский допускает, что правитель России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины после договоренностей с другими странами, однако считает, что такой вариант был бы "полным предательством".

Источник: Зеленский в интервью The New York Times, видео которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами.

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Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полное предательство. Поэтому давайте подумаем все же, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, который решил, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить".

Детали: Зеленский пожаловался на то, что "все с Россией оставляют двери немного приоткрытыми", но не настолько открытыми, как после 2014 года.

"Но многие лидеры немного оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс на завтра. А вдруг Украина проиграет войну? Надо не закрывать двери тотально с Россией", - считает президент.

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По его словам, если бы Путин собирался применить ядерное оружие, он бы применил его в первый год полномасштабной войны, когда не смог захватить Украину.

"Он не применил его, потому что он, может, и неадекват, но очень любит свою жизнь. Потому что он понимает, что двери будут полностью закрыты, если он применит ядерное оружие", - сказал Зеленский.

"И если он любит жизнь, он не применил в первый год ядерное оружие, и он продолжает свои действия, а санкции есть, но уже начинают балансировать, лидеры начинают думать, то какая еще может быть большая эскалация, чем массированные убийства людей в Украине?", - добавил он.