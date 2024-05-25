Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО і про що поговорить з Макроном

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час ювілейного саміту НАТО в липні Україна хотіла б отримати 7 систем ППО Patriot і рішення США надати Україні винищувачі F-16.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The New York Times, відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Ми можемо отримати врешті-решті від країн НАТО 7 систем Patriot? Ми б хотіли закрити всі наші області й мати 20-30. Ок, забули. Можна отримати 7? Як ви вважаєте, це для ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні, для країни, яка з 2008 претендує бути членом НАТО, яка бореться з свободу й демократію всього світу на сьогодні, чи це дуже багато?

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Просто практичний результат саміту НАТО. І рішення США давати нам свої F-16. Бо без них флоту в 130 літаків в України не буде".

Деталі: Зеленський пояснив, що 7 систем Patriot потрібні для того, щоб закрити кілька міст України, "без яких ми втратимо повністю економіку і енергетику".

Він також зазначив, що Україна хотіла б отримати запрошення до членства в Альянсі, розуміючи, що стане членом лише після завершення війни, однак "США і Німеччина не готові до цього".

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Зеленський заявив, що планує поговорити з президентом Франції Емманюелем Макроном про можливість збивати ворожі ракети на території України з території країн НАТО.

"Коли ми говоримо, що країни НАТО обговорюють щодо контингенту на території України – це живі люди, я просто відповідаю, а давайте перейдемо до першого кроку дуже практичного – збивайте те, що в небі над Україною і дайте нам зброю використовувати її проти військ РФ, які знаходяться на кордонах", - сказав він.

На питання, чи питав він про це Макрона, Зеленський відповів: "Про літаки – ні, збираюся. Але я питав інших партнерів. Я передав ключовим партнерам, що я вважаю, що це справедливо – збивати літаками. Погодьтеся, є флот РФ, в наявності ми бачимо об’єм 300 літаків, які російський флот використовує проти України. Наша аналітика сказала нам: нам потрібно 120-130 F-16, або літаків з високими технічними характеристиками. Погодьтеся, якщо Україна не отримує таку кількість літаків з різних причин, чому менша кількість літаків, яка є на територіях країн НАТО, не може закрити нам небо? Це нормальна на сьогодні альтернатива, поки у нас немає адекватної російському флоту кількості F-16. Бо коли до тебе приходить невеличка кількість F-16, це мало де зможе знищити відповідні серйозні повітряні атаки".