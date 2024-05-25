Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО и о чем поговорит с Макроном

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время юбилейного саммита НАТО в июле Украина хотела бы получить 7 систем ПВО Patriot и решение США предоставить Украине истребители F-16.

Источник: Зеленский в интервью The New York Times, видео которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Мы можем получить в конце концов от стран НАТО 7 систем Patriot? Мы бы хотели закрыть все наши области и иметь 20-30. Ок, забыли. Как вы считаете, это для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, для страны, которая с 2008 претендует быть членом НАТО, которая борется за свободу и демократию всего мира на сегодня, очень много?

Реклама:

Просто практический результат саммита НАТО. И решение США давать нам свои F-16. Потому что без них флота в 130 самолетов у Украины не будет".

Детали: Зеленский объяснил, что 7 систем Patriot нужны для того, чтобы закрыть несколько городов Украины, "без которых мы потеряем полностью экономику и энергетику".

Он также отметил, что Украина хотела бы получить приглашение к членству в Альянсе, понимая, что станет членом только после завершения войны, однако "США и Германия не готовы к этому".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский заявил, что планирует поговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о возможности сбивать вражеские ракеты на территории Украины с территории стран НАТО.

"Когда мы говорим, что страны НАТО обсуждают относительно контингента на территории Украины - это живые люди, я просто отвечаю, а давайте перейдем к первому шагу очень практическому - сбивайте то, что в небе над Украиной и дайте нам оружие использовать его против войск РФ, которые находятся на границах", - сказал он.

На вопрос, спрашивал ли он об этом Макрона, Зеленский ответил: "О самолетах – нет, собираюсь. Но я спрашивал других партнеров. Я передал ключевым партнерам, что я считаю, что это справедливо – сбивать самолетами. Есть флот РФ, в наличии мы видим объем 300 самолетов, которые российский флот использует против Украины. Наша аналитика сказала нам: нам нужно 120-130 F-16, или самолетов с высокими техническими характеристиками. Если Украина не получает такое количество самолетов по разным причинам, почему меньшее количество самолетов, которое есть на территориях стран НАТО, не может закрыть нам небо? Это нормальная на сегодня альтернатива, пока у нас нет адекватного российскому флоту количества F-16. Потому что, когда к тебе приходит небольшое количество F-16, это мало где сможет уничтожить соответствующие серьезные воздушные атаки".