Повітряні сили: Зафіксовані пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками РФ
Субота, 25 травня 2024, 23:58
Із російського аеродрому "Оленья" вилетіли 5 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, згодом стало відомо про імовірні пуски крилатих ракет бомбардувальниками.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано орієнтовно виліт 3-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья"".
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Деталі: Згодом з’явилося уточнення, що зафіксовано виліт орієнтовно 5-ти бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".
Оновлено: О 2:28 Повітряні сили повідомили, що зафіксовані імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.