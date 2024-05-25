Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Повітряні сили: Зафіксовані пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками РФ

Катерина ТищенкоСубота, 25 травня 2024, 23:58
Повітряні сили: Зафіксовані пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками РФ
Ту-22м3, фото tupolev.ru

Із російського аеродрому "Оленья" вилетіли 5 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, згодом стало відомо про імовірні пуски крилатих ракет бомбардувальниками.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано орієнтовно виліт 3-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья"".

Реклама:

Деталі: Згодом з’явилося уточнення, що зафіксовано виліт орієнтовно 5-ти бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".

Оновлено: О 2:28 Повітряні сили повідомили, що зафіксовані імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ОП заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 "онлайн або особисто"

Нідерланди не заборонятимуть використання F-16 для ударів по цілях на території РФ

відеоВ Одесі під час шторму дівчину хвилею змило в море, тіло досі шукають

фото, відео На Одещині командувач управління сил тероборони змушував підлеглих будувати йому маєток − ДБР

фотоУ Києві працівники банку вкрали з рахунку клієнтки кілька мільйонів і накупили прикрас

Періоди відключень можуть збільшуватися - Міненерго

Усі новини...
Удар по "Епіцентру": зросла кількість загиблих і поранених, 16 зниклих безвісти
Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну
Уже 350 ув’язнених звільнили для служби у війську – Малюська
DeepState: Росіяни окупували Уманське
Останні новини
13:56
В ОП заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 "онлайн або особисто"
13:48
Світовий лідер контейнерних перевезень відновлює судноплавство з портів Великої Одеси
13:41
"Десятки грубих помилок": в Інституті української мови розповіли про роботу над новим правописом
13:30
NVIDIA представила нові чипи для ШІ на наступні два роки
13:24
тенісСвітоліна поступилася Рибакіній та вилетіла з Ролан Гаррос
13:23
"Укрнафта" бурить нову свердловину
13:22
відеоССО вполювали потужну російську РЛС
13:20
ОПК під загрозою: підприємці звернулися до уряду через мобілізацію працівників
13:16
Нідерланди не заборонятимуть використання F-16 для ударів по цілях на території РФ
13:16
ОПК під загрозою: підприємці звернулися до уряду через мобілізацію працівників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: