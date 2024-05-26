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Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты – ВС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 02:28
Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты – ВС
Ту-22м3, фото tupolev.ru

С российского аэродрома "Оленья" вылетели 5 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, впоследствии стало известно о вероятных пусках крылатых ракет бомбардировщиками.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован ориентировочно вылет 3-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья"".

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Детали: Впоследствии появилось уточнение, что зафиксирован вылет ориентировочно 5-ти бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".

Обновлено: В 2:28 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

Дословно ВС в 2:50: "Киевская, Черниговская, Сумская области - ракетная опасность".

ВИДЕО ДНЯ

3:29: "Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины".

3:30: "Еще ракета тем же курсом".

3:31: "Ракетная опасность для западных областей!"

3:42: "Крылатые ракеты изменили направление, сейчас на севере Киевской области, курс западный".

3:50: "Ракеты на севере Житомирщины, курс западный".

3:55: "Ракеты в Житомирской области изменили направление движения и держат курс на Житомир".

4:03: "Ракеты с Житомирщины заходят в Хмельницкую область, вектор движения на запад (возможно Староконстантинов)".

4:19: "Крылатые ракеты на Тернопольщине изменили направление движения на Ивано-Франковск".

4:24: "Ракеты изменили направление движения с Тернопольщины на Хмельнитчину".

Обновлено: В 5:20 в областях начали объявлять отбои воздушной тревоги.

В 5:28 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУвойна
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