Стратегічні бомбардувальники РФ запускали крилаті ракети – ПС

Із російського аеродрому "Оленья" вилетіли 5 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, згодом стало відомо про імовірні пуски крилатих ракет бомбардувальниками.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано орієнтовно виліт 3-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья"".

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Деталі: Згодом з’явилося уточнення, що зафіксовано виліт орієнтовно 5-ти бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".

Оновлено: О 2:28 Повітряні сили повідомили, що зафіксовані імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

Дослівно ПС о 2:50: "Київська, Чернігівська, Сумська області - ракетна небезпека".

ВІДЕО ДНЯ

3:29: "Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини".

3:30: "Ще ракета тим самим курсом".

3:31: "Ракетна небезпека для західних областей!"

3:42: "Крилаті ракети змінили напрямок, зараз на півночі Київської області, курс західний".

3:50: "Ракети на півночі Житомирщини, курс західний".

3:55: "Ракети в Житомирській області змінили напрям руху та тримають курс на Житомир".

4:03: "Ракети з Житомирщини заходять у Хмельницьку область, вектор руху на захід (можливо Старокостянтинів)".

4:19: "Крилаті ракети на Тернопільщині зміни напрямок руху на Івано-Франківськ".

4:24: "Ракети змінили напрямок руху з Тернопільщини на Хмельниччину".

Оновлено: О 5:20 в областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

О 5:28 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях.