Росіяни запустили "Шахеди"

У суботу ввечері зафіксовано рух ударних безпілотників ворога з Запорізької області в північному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей.

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О 23:24 вони зазначили, що нова група ударних ворожих БпЛА з Запорізької області заходять у Дніпропетровську, курс північний.

Дослівно ПС о 23:43: "Група ударних ворожих БпЛА у Татарбунарському районі Одеської області, курс північно-західний;

група ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, тим самим курсом".

ВІДЕО ДНЯ

23:50: "Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області напрямком у Дніпропетровську область, курс північний".

00:13: "Щодо руху БпЛА:

1.Декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;

2. Одещина: одна група у Білгород-Дністровському районі Одещини, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі рухаються північно-західним курсом;

3. Ударні БпЛА у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву;

4. Ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі курсом на Дніпро".

00:15: "Увага. Ворожий БпЛА у передмісті Дніпра зі сходу".

00:56: "Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА у східній частині Кіровоградської області, курс західний;

2. Декілька груп БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний через Дніпропетровську область;

3. БпЛА у Миколаївській області та на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом;

4. БпЛА в центральній частині Одещини курсом на Вінницьку область;

5. Ще БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини, вектор руху на Очаків".

1:08: "Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Черкаської області".

1:59: "БпЛА продовжують рух:

1. БпЛА на півдні Вінниччини, курс північно-західний;

2. Декілька груп ворожих БпЛА на заході Черкаської області, курс західний;

3. БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вінницької області;

4. БпЛА на межі Полтавської та Кіровоградської областей, курс західний;

5. Декілька груп БпЛА у Херсонській області, рухаються північно-західним курсом;

6. БпЛА у центральні частині Миколаївщини, кур тако північно-західний".

2:34: "Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Вінницької області, курс північно-західний та західний;

2. Ще БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей;

3. БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний;

4. Декілька груп БпЛА у Черкаській області, курс західний;

5. БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний;

6. Декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області у напрямку Кривого Рогу".

3:22: "БпЛА продовжують рух:

1. Декілька груп ударних БпЛА на північному-заході Вінниччини заходять у Хмельницьку область, курсом на Старокостянтинів;

2. БпЛА на півдні Вінницької області, курс західний;

3. БпЛА у північно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний".

3:59: "Рух БпЛА: 1. БпЛА у Жмеринському районі Вінницької області, курс північно-західний;

2. БпЛА наближається до Кропивницького з півдня".