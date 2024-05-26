Росіяни запустили "Шахеди"
У суботу ввечері зафіксовано рух ударних безпілотників ворога з Запорізької області в північному напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 22:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей.
О 23:24 вони зазначили, що нова група ударних ворожих БпЛА з Запорізької області заходять у Дніпропетровську, курс північний.
Дослівно ПС о 23:43: "Група ударних ворожих БпЛА у Татарбунарському районі Одеської області, курс північно-західний;
група ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, тим самим курсом".
23:50: "
00:13: "Щодо руху БпЛА:
1.Декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
2. Одещина: одна група у Білгород-Дністровському районі Одещини, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі рухаються північно-західним курсом;
3. Ударні БпЛА у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву;
4. Ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі курсом на Дніпро".
00:15: "Увага. Ворожий БпЛА у передмісті Дніпра зі сходу".
00:56: "Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
1. БпЛА у східній частині Кіровоградської області, курс західний;
2. Декілька груп БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний через Дніпропетровську область;
3. БпЛА у Миколаївській області та на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом;
4. БпЛА в центральній частині Одещини курсом на Вінницьку область;
5. Ще БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини, вектор руху на Очаків".
1:08: "