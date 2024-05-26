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Россияне запустили "Шахеды"

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 00:14
Россияне запустили Шахеды
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение ударных беспилотников врага из Запорожской области в северном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:21 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Запорожской и Днепропетровской областей.

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В 23:24 они отметили, что новая группа ударных вражеских БпЛА из Запорожской области заходят в Днепропетровскую, курс северный.

Дословно ВС в 23:43: "Группа ударных вражеских БпЛА в Татарбунарском районе Одесской области, курс северо-западный;

группа ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря, тем же курсом".

ВИДЕО ДНЯ

23:50: "Еще несколько групп ударных вражеских БпЛА в Херсонской области направлением в Днепропетровскую область, курс северный".

00:13: "О движении БПЛА:

1. несколько групп ударных БпЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград;

2. Одесская область: одна группа в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курсом на Одессу, другая в Татарбунарском районе движется северо-западным курсом;

3. Ударные БпЛА в южной части Полтавской области, курсом на Полтаву;

4. Еще несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе курсом на Днепр".

00:15: "Внимание. Вражеский БпЛА в пригороде Днепра с востока".

00:56: "Обновления по движению вражеских ударных БпЛА:

1. БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс западный;

2. Несколько групп БпЛА на севере Запорожья, курс западный через Днепропетровскую область;

3. БпЛА в Николаевской области и на границе Херсонской и Николаевской областей движутся северо-западным курсом;

4. БпЛА в центральной части Одесской области курсом на Винницкую область;

5. Еще БпЛА в акватории Черного моря движется в направлении Николаевщины, вектор движения на Очаков".

1:08: "Угроза применения вражеских ударных БпЛА для Черкасской области".

1:59: "БпЛА продолжают движение:
1. БпЛА на юге Винницкой области, курс северо-западный;
2. Несколько групп вражеских БпЛА на западе Черкасской области, курс западный;
3. БпЛА на севере Одесской области в направлении Винницкой области;
4. БпЛА на границе Полтавской и Кировоградской областей, курс западный;
5. Несколько групп БпЛА в Херсонской области, движутся северо-западным курсом;
6. БпЛА в центральной части Николаевщины, курс северо-западный".

2:34: "Обновления по движению вражеских ударных БпЛА:
1. Несколько групп вражеских БпЛА на севере Винницкой области, курс северо-западный и западный;
2. Еще БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей;
3. БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный;
4. Несколько групп БпЛА в Черкасской области, курс западный;
5. БпЛА на севере Николаевщины, курс северо-западный;
6. Несколько групп БпЛА на севере Херсонской области в направлении Кривого Рога".

3:22: "БпЛА продолжают движение:
1. Несколько групп ударных БпЛА на северо-западе Винницкой области заходят в Хмельницкую область, курсом на Староконстантинов;
2. БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;
3. БпЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северо-западный".

3:59: "Движение БпЛА: 1. БпЛА в Жмеринском районе Винницкой области, курс северо-западный;

2. БпЛА приближается к Кропивницкому с юга".

Темы: беспилотникивойна
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