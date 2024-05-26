Кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла до 110 – Генштаб

Кількість бойових зіткнень на фронті за минулу добу збільшилася до 110, росіяни атакували на всіх напрямках, найбільш інтенсивно – на Покровському.

Джерело: зведення Генштабу станом на 23.00 25 травня

Деталі: Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, ворог завдав по території України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 2433 обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку 25 травня відбулося 13 бойових зіткнень. Окупанти завдавали ракетних ударів та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, ворог завдав по цивільній інфраструктурі та житлових масивах три ракетні удари із застосуванням шести ракет. Російські терористи, зокрема, вдарили ракетою по парку культури та відпочинку. Здійснили два скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа будівлі, є загиблі, поранені та зниклі безвісти.

На цей час на Харківському напрямку ще тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.

За попередніми даними, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 100 осіб. Знищено один танк, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки. Ще одну артилерійську систему й один автомобіль було пошкоджено.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу М’ясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

За попередніми даними, загальні втрати противника протягом доби на цьому напрямку склали 47 осіб. Знищено одну ворожу МТЛБ, дві одиниці автомобільної техніки, станцію спостереження "Муром-П" та два склади боєприпасів, а також пошкоджено два танки та одну бойову машину піхоти.

На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 5 атак російських окупантіву районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

"Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено", – додають у Генштабі.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій противники надвечір зросла до 13. Напружена ситуація залишається в районі Білогорівки, де ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ. Водночас українські захисники провели ряд заходів щодо посилення оборонних позицій.

На Краматорському напрямку російський агресор 12 разів атакував підрозділи Сил оборони в напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Успіху не мав. На даний час триває бій у районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня подекуди за підтримки авіації із застосуванням КАБів, агресор здійснив 23 штурмових дії та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. У районі Новоолександрівки тривають інтенсивні бої. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один ворожий літак Су-25, три БМП і три БТР. Водночас пошкоджень зазнали три танки окупантів, один БТР, два міномети і три одиниці автомобільної техніки.

Спочатку доби напружена ситуація також була на Курахівському напрямку. На цей час тут нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Сили оборони вживають невідкладних заходів щодо стабілізації обстановки та стримування ворога, що переважає.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: майже 90 окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, одну МТЛБ та три одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено один танк.

На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського. Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував і зазнав невдачі в районах Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти безуспішно намагалися 9 разів відтіснити підрозділи Сил оборони від Кринок. У ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат українських позицій не допущено.

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.