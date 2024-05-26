Передчасний початок наступу на півночі Харківщини став для Росії провальним – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Джерело: ISW

Деталі: Згідно з проаналізованими даними, аналітики зазначають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

Реклама:

"Таке зниження темпів, ймовірно, надає українським військам тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, яка має на меті повністю витіснити російські війська з північної Харківської області", – ідеться у звіті.

Розрізненість російських підрозділів, які наразі діють на півночі Харківської області, і явна нерішучість військових РФ щодо залучення до бойових дій наявних резервів свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести чисельність Північного угруповання до запланованої кінцевої перед тим, як активізувати наступальні операції на півночі Харківської області.

За повідомленнями, на момент початку наступальних операцій 10 травня у складі Північного угруповання військ у районі кордону перебувало близько 35 000 військовослужбовців, тоді як українські джерела вказували, що російські військові мають намір зосередити в цьому районі від 50 000 до 70 000 військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти припускають, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки зробить це завдання ще більш важким.

Відтак, вказують в огляді ISW, ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

За повідомленнями, російським військам вдалося застати українські сили зненацька 10 травня і досягти тактично значних успіхів у районах, які, за повідомленнями українських офіційних осіб, були менш захищеними.

ДБР оголосило, що воно розпочало розслідування за фактом неналежної підготовки української оборони в цьому районі та залишення українських позицій на Липцівському та Вовчанському напрямках.

ДБР зазначило, що це дозволило російським військам просунутися до другої лінії української оборони в цьому районі, хоча, як видається, обмеженість людських ресурсів не дозволила російським військам досягти більш глибокого проникнення. Хоча цілком можливо, що російське військове командування вважало, що зосередження більших сил насторожить українські війська і позбавить їх можливості здійснити оперативну несподіванку, рішення Росії не вводити негайно значні резерви, ймовірно, не дозволило російським військам досягти швидких успіхів і глибшого проникнення.

"Українські війська закріпилися на оборонних позиціях у цьому районі, а російські війська, ймовірно, використали свою тактичну можливість досягти відносно швидких успіхів проти легко утримуваних позицій у цьому районі", – додають у звіті.

Ключові висновки ISW за 25 травня: