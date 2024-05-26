Преждевременное начало наступления на севере Харьковщины стало для России провальным – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), преждевременное начало российских наступательных операций подорвало успех России на севере Харьковской области.

Источник: ISW

Детали: Согласно проанализированным данным, аналитики отмечают, что российские войска начали свою наступательную операцию на севере Харьковской области с ограниченными силами и еще не перебросили туда значительные резервы, что привело к снижению темпов российского продвижения и наступательных операций.

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"Такое снижение темпов, вероятно, предоставляет украинским войскам тактические возможности для контратак, хотя украинские войска еще не проводят ограниченную контрнаступательную операцию, которая имеет целью полностью вытеснить российские войска из северной Харьковской области", – говорится в отчете.

Разрозненность российских подразделений, которые сейчас действуют на севере Харьковской области, и явная нерешительность военных РФ по привлечению к боевым действиям имеющихся резервов свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, пытаются довести численность Северной группировки до запланированной конечной перед тем, как активизировать наступательные операции на севере Харьковской области.

По сообщениям, на момент начала наступательных операций 10 мая в составе Северной группировки войск в районе границы находилось около 35 000 военнослужащих, тогда как украинские источники указывали, что российские военные намерены сосредоточить в этом районе от 50 000 до 70 000 военнослужащих.

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Эксперты предполагают, что российские войска, вероятно, начали наступательную операцию на севере Харьковской области раньше запланированного срока, используя недостаточное количество личного состава, надеясь закрепиться до того, как прибытие на фронт военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки сделает эту задачу еще более трудной.

Поэтому, указывают в обзоре ISW, вероятно, преждевременное начало российских наступательных операций подорвало успех России на севере Харьковской области.

По сообщениям, российским войскам удалось застать украинские силы врасплох 10 мая и достичь тактически значительных успехов в районах, которые, по сообщениям украинских официальных лиц, были менее защищенными.

ГБР объявило, что оно начало расследование по факту ненадлежащей подготовки украинской обороны в этом районе и оставления украинских позиций на Липцевском и Волчанском направлениях.

ГБР отметило, что это позволило российским войскам продвинуться ко второй линии украинской обороны в этом районе, хотя, как представляется, ограниченность человеческих ресурсов не позволила российским войскам достичь более глубокого проникновения. Хотя вполне возможно, что российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности осуществить оперативную неожиданность, решение России не вводить немедленно значительные резервы, вероятно, не позволило российским войскам достичь быстрых успехов и более глубокого проникновения.

"Украинские войска закрепились на оборонительных позициях в этом районе, а российские войска, вероятно, использовали свою тактическую возможность достичь относительно быстрых успехов против легко удерживаемых позиций в этом районе", – добавляют в отчете.

Ключевые выводы ISW за 25 мая: