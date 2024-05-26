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Зеленський дорікнув країнам Центральної Азії за неучасть у Саміті миру: Путін танками за це не піде

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 18:51
Зеленський дорікнув країнам Центральної Азії за неучасть у Саміті миру: Путін танками за це не піде
Зеленський під час інтерв'ю представникам центральноазійських медіа в Харкові, фото: vlast.kz

Президент Володимир Зеленський вважає слабкістю неучасть країн Центральної Азії в Саміті миру і закликає їх приєднатися, навіть із особливою думкою.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю представникам центральноазійських медіа, повне відео якого опублікувала в неділю пресслужба президента

Пряма мова: "Ми робимо Саміт миру, робимо якісь кроки. Вони, як у маленької дитини – нестійкі, але важливо, щоб їх підтримували. Це правильні кроки, і вони точно вперед, точно до миру, точно не до війни. Ми запрошуємо всіх лідерів, які раніше за одним столом не сиділи, у кожного свої інтереси, хтось вводив санкції, хтось не вводив.

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Ми запросили всіх, так само, як і лідерів Центральної Азії. Ми всіх запрошуємо і хочемо бачити на цьому саміті. Що тут страшного? Тут страшно тільки одне – що не буде Путіна. Все. Чи може Путін через це танками поїхати на одну з країн Центральної Азії? Через це – ні, цього мало. Тоді чого бояться ті, хто не приєднується? Бояться втратити щось, бояться втратити відносини з сьогоднішнім Кремлем".

Деталі: Зеленський закликав журналістів центральноазійських ЗМІ уявити ситуацію, що одна з їхніх країн перебуває в ситуації України, і уявити ставлення цієї країни до тих, хто не підтримує або "не приєднується".

"Уявіть собі, що ви на самоті у війні проти неважливо якого агресора. Мені здається, це слабкість", – сказав він.

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"Ми хотіли б, щоб лідери центральноазіатських країн були обов'язково, щоб вони підтримали саму подію. Я навіть не проти, якщо вони скажуть: "У нас своє бачення". Ну добре, своє – але скажи його", – закликав Зеленський.

Що передувало: У неділю Зеленський повідомив, що участь у саміті миру у Швейцарії підтвердили вже понад 80 країн та закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у цій події.

Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Росію на нього не запрошували.

Теми: Зеленськийдопомога УкраїніПутінвійна
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