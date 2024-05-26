Зеленский упрекнул страны Центральной Азии за неучастие в Саммите мира: Путин танками за это не пойдет

Президент Владимир Зеленский считает слабостью неучастие стран Центральной Азии в Саммите мира и призывает их присоединиться, даже с особым мнением.

Источник: Зеленский в интервью представителям центральноазиатских медиа, полное видео которого опубликовала в воскресенье пресс-служба президента

Прямая речь: "Мы делаем Саммит мира, делаем какие-то шаги. Они, как у маленького ребенка – неустойчивые, но важно, чтобы их поддерживали. Это правильные шаги, и они точно вперед, точно к миру, точно не к войне. Мы приглашаем всех лидеров, которые раньше за одним столом не сидели, у каждого свои интересы, кто-то вводил санкции, кто-то не вводил.

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Мы пригласили всех, так же, как и лидеров Центральной Азии. Мы всех приглашаем и хотим видеть на этом саммите. Что тут страшного? Тут страшно только одно – что не будет Путина. Все. Может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого – нет, этого мало. Тогда чего боятся те, кто не присоединяется? Боятся потерять что-то, боятся потерять отношения с сегодняшним Кремлем".

Детали: Зеленский призвал журналистов центральноазиатских СМИ представить ситуацию, что одна из их стран находится в ситуации Украины и представить отношение этой страны к тем, кто не поддерживает или "не присоединяется".

"Представьте себе, что вы в одиночестве в войне против неважно какого агрессора. Мне кажется, это слабость", - сказал он.

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"Мы хотели бы, чтобы лидеры центральноазиатских стран были обязательно, чтобы они поддержали само событие. Я даже не против, если они скажут: "У нас свое видение". Ну хорошо, свое – но скажи его", – призвал Зеленский.

Что предшествовало: В воскресенье Зеленский сообщил, что участие в саммите мира в Швейцарии подтвердили уже более 80 стран и призвал лидеров США и Китая лично принять участие в этом событии.

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на него не приглашали.