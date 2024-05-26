У понеділок в Україні спека до +27°, у низці областей дощі та грози

У понеділок, 27 травня, на півдні України, в більшості центральних областей і в Карпатському регіоні місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 27 травня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні мінлива хмарність. У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Реклама:

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.

На Київщині в понеділок мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°.