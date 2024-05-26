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В понедельник в Украине жара до +27°, в ряде областей дожди и грозы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 22:28
В понедельник в Украине жара до +27°, в ряде областей дожди и грозы
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 27 мая, на юге Украины, в большинстве центральных областей и в Карпатском регионе местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 27 мая, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 27 мая, meteo.gov.ua

Детали: В Украине переменная облачность. В южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°; днем 22-27°, в южной части 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 14-19°.

На Киевщине в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°.

Темы: погода
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